Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Tokat ile Kardeşlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Tokat ile Kardeşlik Vurgusu Yaptı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Tokat ile Kardeşlik Vurgusu Yaptı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Tokat'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Tokatlılarla birlik ve beraberlik mesajı vererek, belediyenin Tokat'a destek olacağına dair güçlü bir taahhütte bulundu.

23.09.2024 15:49  Güncelleme: 16:31
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Esenyurtumuzda dördüncü büyük gücümüz Tokat. O nedenle bundan sonraki süreçte Tokat ile hemhal olacağız. Tokatlı kardeşlerimizi, belediyelerimizi yalnız bırakmayacağız. Sizlere katkı sunmak, ihtiyaçlarınızı karşılamak bizim boynumuzun borcu" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) yeni dönem ikinci toplantısı Tokat'ta yapıldı. "Daha İyi Bir Gelecek Yerelden Gelecek" sloganıyla İstanbul Büyükşehir Belediye ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde gerçekleşen Tokat Buluşması'na, Esenyurt Belediye Başkanı ve TBB Reform Komisyon Üyesi Ahmet Özer de katıldı. Özer, İki gün süren programda il ve ilçe belediye başkanları ve parti yönetimleriyle bir araya geldi.

Başkan Özer, Ekrem İmamoğlu ve CHP milletvekilleri ile birlikte Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural'ı makamında ziyaret etti. Aynı heyetle birlikte Tokat'ın Zile ilçesine geçen Özer, Zile Belediyesi Sosyal Tesisi ve Hacı Bektaş-ı Veli Rekreasyon Alanı açılış törenine katıldı. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın ve vatandaşlarla buluşan Özer, esnafı ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ile beraber Ataköy Belediye Başkanı Ömer Bayrak'ı makamında ziyaret etti. Sonrasında 1968 kuşağının devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşlarının vurulduğu eve giden Özer, o günlere tanıklık eden ev sahipleriyle sohbet etti.

"Sizlere katkı sunmak, ihtiyaçlarınızı karşılamak bizim boynumuzun borcu"

Tokatlılara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Özer, şöyle konuştu:

"Tokat güzel bir yer. Bizleri çok sıcak karşıladılar, bağırlarına bastılar. Gittiğimiz her yerde bir miting havası oluştu. CHP Esenyurt İlçe Başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, yöneticilerimizle hep beraber buradayız. Esenyurtumuzda dördüncü büyük gücümüz Tokat. O nedenle bundan sonraki süreçte Tokat ile hemhal olacağız. Tokatlı kardeşlerimizi, belediyelerimizi yalnız bırakmayacağız. Buradan Esenyurtumuza kucaklar dolusu sevgiler gönderiyoruz. Esenyurt'ta da bir kardeşiniz olduğunu unutmayın, biz sizinle birlikte varız, sizinle birlikte yürüyeceğiz. Bu güzel coğrafyanın güzel insanları, aranızda olmaktan dolayı çok mutluyum, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizin kardeşinizim. Bundan sonra da kardeşlik hukuku ne gerektiriyorsa onu yapacağım. Sizlere katkı sunmak, ihtiyaçlarınızı karşılamak bizim boynumuzun borcu. Esenyurt ile Tokat arasındaki bağı daha da güçlendirdiğimiz bu anlamlı ziyarette bizleri evimizde gibi hissettiren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Tokat ile Kardeşlik Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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