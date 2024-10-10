Esenyurt Belediye Başkanı, Amatör Spor Kulüpleri ile Buluştu - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı, Amatör Spor Kulüpleri ile Buluştu

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Amatör Spor Kulüpleri Haftası nedeniyle kulüp başkanları ile kahvaltı programında bir araya geldi. İki stadın geri alınması için çalışmalara başladıklarını belirten Özer, Esenyurt'u sporun başkenti yapma hedefini vurguladı.

10.10.2024 12:51
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Amatör Spor Kulüpleri Haftası nedeniyle ilçede bulunan Amatör Spor Kulüpleri Başkanları ile bir araya geldi. Buluşmada belediyeye ait başka kurumlara devredilen 2 adet stadın geri alınması için çalışmalara başladıklarını ifade eden Özer, Esenyurt'u sporun başkenti yapma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ilçede çalışmalarını sürdüren Amatör Spor Kulüpleri Başkanları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Özer, kahvaltı programı boyunca spor kulübü başkanlarının talep ve önerilerini dinleyerek, sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

"Esenyurt'u kültürün, sanatın ve sporun başkenti yapacağız"

Halkın spor yapabilmesi için alanlar yaratmak gerektiğini vurgulayan Başkan Özer şöyle konuştu:

"Spor dendiğinde aklıma üç temel kategori geliyor. İlk olarak, bir belediye için en önemli öncelik halkının sağlıklı olmasıdır. Bu yüzden halkın spor yapabileceği alanlar yaratmak gerekiyor. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları, sabah sporu için alanlar gibi. Öncelikli hedefimiz toplum olmalı. Toplum sağlıklı değilse, içinden çıkan sporcular da sağlıklı olmaz. Yani sadece birkaç sporcu sağlıklı olup geri kalanı sağlıksız olduğunda ne anlamı kalır? O yüzden geniş bir şekilde halkın spor yapacağı alanları yaratmak esas amacımızdır. İkinci olarak, amatör sporların desteklenmesi geliyor. Amatör sporlar, halkla profesyonel sporcular arasındaki geçiş sürecidir. Aynı zamanda sporun önemini gelecek nesillere aktarmak için bir motivasyon kaynağıdır. Profesyonel spora geçiş sürecinde amatör sporların desteklenmesi hem halk sporuna bir katkıdır hem de profesyonel sporun kaynağını kurutmamak için gereklidir. Belediyemiz, bu konuda da bir model ortaya koydu. Göreve geldiğimizde, 'Esenyurt'u kültürün, sanatın ve sporun başkenti yapacağız' dedik. Bu çerçevede sporu ve sporcuyu sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz.

"Esenyurt halkının iradesine rağmen başkalarına devredilmiş"

Şu an 49 amatör spor kulübümüz var. Futboldan basketbola, karate'den taekwondo'ya, jimnastikten tenise kadar 15 farklı branşta hizmet veriyorlar. Bu önemli bir kaynak. Bu 49 kulübün 39'una hem nakdi hem de ayni yardımlar yapıyoruz. Kalan 10 kulübe de ayni yardımlar sağlıyoruz, otobüs, saha malzemeleri gibi. Nakdi yardımlarla ilgili eksikleri şimdi öğrendim, Kasım ayı itibariyle bu yardımları da yapacağız. Ayrıca spor malzemesi desteğinin ihalesini de Kasım ayında gerçekleştireceğiz. Burada bir başka konu da bazı spor alanlarımızın bizden alınmış olmasıdır. İki stadımız, biri spor bakanlığına, diğeri ise İstanbul Spor'a verilmiş. Bu alanlar, Esenyurt halkının iradesine rağmen başkalarına devredilmiş. Bunu doğru bulmuyorum. Belediye, halkın belediyesidir; kimsenin kişisel malı değildir. Bu tesisler, bu alanlar halkındır. Belediye başkanı da halkın parasıyla halka hizmet etmekle yükümlüdür. Bu yüzden bu alanları geri almak için elimizden geleni yapacağız.

"Esenyurt'u kültür, sanat ve sporun başkenti yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Belediye olarak 14 spor tesisimiz, 3 ayrı noktada 29 branşta uzman 110 spor eğitmenimiz ile 23 bin vatandaşımıza ücretsiz spor eğitimi veriyoruz. Spor okullarından faydalanan çocuklarımıza ve gençlerimize forma, eşofman, spor ayakkabısı ve çanta ücretsiz olarak temin ediyoruz. Esenyurt'u kültür, sanat ve sporun başkenti yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Üç ayda üç büyük festival gerçekleştirdik ve iki tane daha planlıyoruz. Spor etkinliklerimizde de ayni ve nakdi desteklerimiz devam edecek. Spor, kültür ve sanat bir bütün olarak yürütülmeli. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diyoruz. Ama sağlam kafa, yalnızca yemekle değil; bilgi, kültür ve sanatla da beslenir. Bu yüzden sporu teşvik ederken, kültür ve sanata da aynı önemi vermek zorundayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı, Amatör Spor Kulüpleri ile Buluştu - Son Dakika

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