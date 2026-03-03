CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek: "Ahmet Özer'in Göreve İadesi İçin İçişleri Bakanlığı'na Resmi Başvuru Gerçekleştirildi"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in göreve iadesi için İçişleri Bakanlığı'na resmi başvuru yapıldığını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in göreve iadesi için İçişleri Bakanlığı'na resmi başvuru gerçekleştirildiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Zeybek şunları kaydetti:

"Şimdi sıra 'toplumsal barış' diyenlerde. Dosya önünüzde cesaretli olun. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in göreve iadesi için İçişleri Bakanlığı'na resmi başvuru gerçekleştirildi. Esenyurt zaten yeterince kötü yönetiliyor. Tutukluluk hali sona ermiş, kesinleşmiş mahkumiyeti olmayan bir belediye başkanı için demokrasinin yerine getirilmesini bekliyoruz. Demokrasi yerine getirilirse 'iç cephenin tahkimi' daha hızlı olur ve sağlam temellere oturur. İdari kararlarla Esenyurt halkının yüzde 49 oy oranıyla tecelli eden iradesinin üzerine artık basılmamalıdır. Hiç kimse halkın verdiği kararın üstünde değildir. Görevden uzaklaştırma işleminin derhal kaldırılmasını istiyoruz. Ne bekleme zamanıdır. Ne de bekletme zamanı. Seçilmiş Belediye Başkanımız Ahmet Özer için adalet zamanıdır. Milletin yararına kararın derhal alınmasını bekliyoruz."