Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için Çevre Paneli düzenledi - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için Çevre Paneli düzenledi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde farkındalık oluşturmak, sıfır atık ve iklim değişikliği konularına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Çevre Paneli’nde, “Dünya Çevre Günü’nde yaratılacak en büyük farkındalık temiz bir Esenyurt’tur. Bunu hayata geçirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

05.06.2024 12:23  Güncelleme: 12:40
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak, sıfır atık ve iklim değişikliği konularına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Çevre Paneli'nde, "Dünya Çevre Günü'nde yaratılacak en büyük farkındalık temiz bir Esenyurt'tur. Bunu hayata geçirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

"5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çevre Paneli'nde; sıfır atık, iklim değişikliği, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik konuları tüm detaylarıyla ele alındı.

Moderatörlüğünü Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş'ın yaptığı programa, konuşmacı olarak Arel Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akdemir, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Aslan, Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı, Doç. Dr. Sinan Cansız, İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktora Araştırmacısı Melike Akkaya ve İGEDDER İstişare Kurulu Üyesi Elif Güray Kayaduman katıldı.

Olası Marmara depremi ve sonuçları ele alındı

Çevre bilinci oluşturmak amacıyla Başkan Özer tarafından düzenlenen programda, olası Marmara depremi ve çevreye etkileri de tartışılarak bu konuda yapılacak çalışmalar belirlendi. Program sonunda çocuklara hem çevre farkındalığı oluşturmak hem de geri dönüşüm konusunda düşünme ve üretme biçimlerini öğretmek amacıyla "Ben Çöp Değilim" tiyatro oyunu sergilendi.

Panelde yaptığı konuşmada sanayileşmenin çevre kirliliğini de beraberinde getirdiğini söyleyen Başkan Özer, şunları kaydetti:

"Sanayileşmeyle birlikte dünya kirlendi"

"Asıl konumuz, insanın doğaya karşı yürüttüğü mücadele. Bu mücadele de aletleri ortaya çıkardı, aletler de sanayinin ortaya çıkmasına yol açtı. Biz iyi bir şey yaptığımızı sanıyoruz ama sanayileşmeyle beraber yavaş yavaş gemi batmaya başladı. Dünya kirlendi, çevre zarar gördü. Bu hızla gidersek iki kuşak sonrası bu sorunların en büyük tedirginliğini yaşayacak. Birleşmiş Milletler bu sorunları görerek bir çevre bilinci oluşturalım dedi. İşte çevre bilinci, çevreyle ilgili çalışmalar ondan sonra başladı. Fakat bugün çalışmalara başlasak 30 sene sonra ancak faydasını görebiliriz.

"Bir belediyenin en önemli işi halkın sağlığı ve temizliğidir"

Göreve geldiğim zaman en çok karşı karşıya kaldığımız sorun çöp dağlarıydı. Esenyurt'ta bir buçuk milyon insan yaşıyor. Çalışma arkadaşlarıma halkın sağlığı her şeyin üstünde dedim. Bizde gereken bütün önlemleri aldık. Şimdi o çöp dağları yok. Şehri temiz hale getirdik. Bir belediyenin en önemli işi halkın sağlığı ve temizliğidir. Sonra yol, sonra park ve bahçeler gelir. Şimdi bunu yapmaya çalıştık. Dünya Çevre Günü'nde yaratılacak en büyük farkındalık temiz bir Esenyurt'tur. Bunu hayata geçirmek için çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için Çevre Paneli düzenledi - Son Dakika

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