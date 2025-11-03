Esenyurt Belediye Başkanı Özer'e Terör Suçlaması - Son Dakika
Esenyurt Belediye Başkanı Özer'e Terör Suçlaması

03.11.2025 12:16
Ahmet Özer'e, PKK/KCK üyesi olmak suçlamasıyla 7,5-15 yıl hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör" suçlamasıyla başlatılan kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanıp, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma salonunun yetersiz kalması gerekçesiyle, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki 2 numaralı duruşma salonunda 10.40 sıralarında başladı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasında, Ahmet Özer'in silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA 25 OCAK'A ERTELENDİ

Duruşmada Özer'in avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmesi amacıyla ek süre istedi. Duruşma 25 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

ÖZER YOLSUZLUK DOSYASINDAN TUTUKLU

İstanbul'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı, DEM Parti'nin ise aday göstermediği bazı belediyeleri kapsayan kent uzlaşısı olarak adlandırılan soruşturma geçen yıl başlamıştı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu soruşturma kapsamında 30 Ekim'de tutuklanmıştı. Özer hakkındaki terör suçlamalı davada geçen temmuz ayında tahliye kararı çıkmıştı.

Özer, Aziz İhsan Aktaş dosyası olarak bilinen yolsuzluk suçlamalı soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

Kaynak: AA

