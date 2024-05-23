Esenyurt Belediyesi Muhtarlar Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Muhtarlar Çalıştayı Düzenledi

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Esenyurt Belediyesi'nin 2025-2029 dönemi stratejik plan hazırlık çalışmalarıyla ilgili düzenlediği Muhtarlar Çalıştayı'nda Başkan Ahmet Özer, muhtarlara hitap ederek Esenyurt'a sahip çıkmalarını ve gelecek 5 yılda yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

23.05.2024 12:58  Güncelleme: 13:49
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi'nin 2025-2029 dönemi stratejik plan hazırlık çalışmalarıyla ilgili düzenlediği "Muhtarlar Çalıştayı"nda konuşan Başkan Ahmet Özer, "Siz bizim elimiz, kolumuz olacaksınız. Bir kentlilik bilinciyle Esenyurt'a sahip çıkacaksınız. Bunu yaptığınız takdirde 5 yıl sonra daha güzel bir Esenyurt'ta yaşamış olacağız" dedi.

Esenyurt'ta, 2025-2029 dönemi stratejik plan hazırlık sürecinde ilçeye değer katacak projeleri görüşmek amacıyla Muhtarlar Çalıştayı düzenlendi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen çalıştaya Başkan Özer, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun ve 43 mahalle muhtarı katıldı.

Gün boyu devam eden programda gelecek 5 yılda; yeşil alan, eğitim, sağlık, spor, altyapı gibi alanlarda ilçeye kazandırılacak projeler, acil yapılması gereken çalışmalar ve mahallelerin ihtiyaçlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunularak izlenecek yol haritası çıkarıldı.

Esenyurt'u halkçı belediyecilik anlayışıyla yönettiklerinin altını çizen Özer, şöyle konuştu:

"Siz bizim elimiz, kolumuz olacaksınız"

"Hedefimiz katılımcı yerel yönetim yani halkın işin içinde olduğu bir yerel yönetim sistemi uygulamak… Yönetim işini halkla beraber yapacağız. Bundan sonra rantçı belediye değil, halkçı belediye olacak. Onun için bu çalışmaları başlatıyoruz. Zaten siyasetin de işlevi bu. Üretimi artıracağız. Buradan çıkan rantı halka dağıtacağız. Muhtarlarımız da bizim için önemli. Siz bizim elimiz kolumuz olacaksınız. Bir yanlış varsa düzelteceksiniz, eksik varsa gidereceksiniz. Esenyurt'a sahip çıkarak, bir kentlilik bilinci edineceksiniz. Bunu yarattığımız takdirde, Allah'ın izniyle 5 yıl sonra bambaşka bir Esenyurt'ta yaşamış olacağız. Çocuklarımız daha güzel bir Esenyurt'ta daha güzel bir dünyada yaşamış olacaklar. O nedenle bu işi sizden başlattık."

Esenyurt Belediyesi Muhtarlar Çalıştayı Düzenledi
Kaynak: ANKA

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