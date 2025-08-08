Esenyurt Belediyesi\'nden üniversite adaylarına tercih desteği

Esenyurt Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adaylarının tercih döneminde doğru kararlar verebilmeleri için danışmanlık hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) koordinasyonunda yürütülen tercih desteği programı kapsamında, uzman rehber öğretmenler öğrencilerle bire bir görüşmeler gerçekleştirerek tercih sürecine rehberlik ediyor.

Öğrenciler, ilçede farklı noktalarda kurulan merkezlerde bu hizmetten faydalanabiliyor. Danışmanlık hizmeti, ESEM, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi ve Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

"Başarıya Giden Yol Doğru Tercihten Geçer" sloganıyla devam eden çalışma, üniversite adaylarının bilinçli ve hedef odaklı tercihler yapmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Öğrenciler, 13 Ağustos'a kadar danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek.

