Esenyurt Belediyesi, Şehit Olan Öğretmenleri 24 Kasım'da Unutmadı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi, Şehit Olan Öğretmenleri 24 Kasım'da Unutmadı

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Esenyurt Belediyesi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel paylaştığı videoda, terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenler anıldı.

24.11.2024 10:31  Güncelleme: 10:37
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel paylaştığı videoda, terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenler anıldı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırlattığı video ile görevi başında şehit düşen öğretmenler de anıldı. Gençlerin şehit öğretmenleri canlandırdığı video, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İzleyenlere duygu dolu anlar yaşatan video, beğeni yağmuruna tutuldu.

Eğitim şehitlerinin anıldığı video, "Şehit öğretmenlerimizin anısına; Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm Şehit Öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, geleceğimizin mimarları olan fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz" notuyla tüm sosyal medya hesaplarında yer aldı.

Şehit Aybüke Öğretmen "Mağusa Limanı" türküsünü bir kez daha seslendirdi

Paylaşımda, 22 yaşındaki Şenol Akar, öğretmen eşi Bayram Tekin ve 3 yaşındaki küçük kızı Betül Tekin ile karnındaki bebeğiyle şehit edilen Yasemin Tekin, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde, eşi Numan Konakçı ile birlikte öldürülen Ayşe Konakçı, öğretmen babası ile birlikte şehit düşen Neşe Alten, beş öğretmen arkadaşı ile şehit edilen Metin Kaynar, üç öğretmen arkadaşıyla birlikte vatan toprağına düşen Ünal Atlı, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve daha nice eğitim şehidi yer aldı. 2017 yılında Batman'da terör örgütü saldırısı sonucu şehit olan Aybüke Öğretmen, seslendirdiği "Mağusa Limanı" türküsü ile anıldı.

Esenyurt Belediyesi, Şehit Olan Öğretmenleri 24 Kasım\'da Unutmadı
Kaynak: ANKA

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