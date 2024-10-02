Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali\'nde Dengbejler Sahne Aldı

Güncel

(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği iş birliği ile düzenlenen Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali, dördüncü gününde de etkinliklerle devam etti. Gecede, Dengbejler sahne aldı.

Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nde sahneye ilk olarak Dengbejler çıktı. Dengbejler, ağıtlar, destanlar ve halk hikayelerinden oluşan ezgileriyle dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

"Onlar hem şair hem romancı hem öykücü hem de söyleyici strancılardır"

Ev sahibi Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, konuşmasında dengbej kültürünün derinliğine değinerek, "Evdale Zeyne'nin ismini söyleyenler, Kawis Ağa'nın sesini bize getirenler, sesi büküp söz söyleyenler, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. 'Deng' ses demek, 'bej' ise söylemek... Dengbej, sesi, söze dökmek demektir. Denbejler aslında sözlü sanatın şairleridirler çünkü en değme şairler bile bu söz dizilerini yazamazlar. Onlar hem şair hem romancı hem öykücü hem de söyleyici strancılardır. Onlara selam olsun! Sevgili Kazo, benim çok eskiden dostum, Haso ile Naze'yi söylüyor, insanın içini eritiyor. Sevgili Mehmet, bir aşk hali olan Gaze'yi söyledi, içimizin yağlarını eritti. Şimdi işte diğer dengbejcilerimiz sırayla söyleyecekler ve arkasından Van'ımızın yetiştirmiş olduğu değerli sanatçı biraz sonra size 'Vana gel, Tatvan'a gel' diyecek. 36 kitap yazdım, 5 roman kaleme aldım. Romanlarımı Şakiro ve sizleri dinleyerek yazdım, çünkü ruhumun derinliklerine hitap ediyordu" diye konuştu.

Özer, sahnede yaptığı konuşmanın ardından Dengbej Şakiro'nun Helimcane şarkısını söyledi.

Dengbej kültürünün kardeşlik adına önemli bir mesaj taşıdığını belirten Denbej Mihemede Serhedi de"Öncelikle Kardeş Kültürler Festivali, ülkemiz için çok önemli bir mesajdır. Çünkü bu ülke, uzun yıllardır böylesine kardeşçe bir yaşamı özleyen insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu proje, ülkemiz açısından çok kıymetlidir. Belki de Esenyurt Meydanı, böylesi bir etkinliğe ilk kez ev sahipliği yapacak; dengbej kültürüne tanıklık edecek. Bu bizim açımızdan çok anlamlı. Sadece bir şarkı ya da stran söylemekten ziyade, kardeşlik adına önemli bir mesaj taşıyor. Bu nedenle belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu etkinlik ülkemize örnek olur ve her yerde bu tür projeler geliştirilir" dedi.

Denbej Xalide ise şunları söyledi:

"Bir halkı tanımak isterseniz, önce o halkın sanatçı topluluğuna bakarsınız. Dengbejlik, bir hafıza görevi görmeye devam ediyor. Ayrıca bu kültürler buluşmasında, kardeşlik adı altında gerçekleştirilen etkinlik için Ahmet Özer'e özel bir teşekkür göndermek istiyorum. Bu tür çalışmaların hem kültürlerin buluşması hem de halkla kaynaşmanın sağlanması için devamını diliyorum."