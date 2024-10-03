Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nin 5'inci Gününde 'Edebiyattan Sanata Kardeşliğin İz Düşümü' Söyleşisi - Son Dakika
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Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nin 5'inci Gününde 'Edebiyattan Sanata Kardeşliğin İz Düşümü' Söyleşisi

Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali, 5'inci gününde düzenlenen "Edebiyattan Sanata Kardeşliğin İz Düşümü” konulu söyleşiyle devam etti. Söyleşide konuşan Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Mottolarımızdan bir tanesi de Esenyurt'u kültürün ve sanatın başkenti haline getirmek. Çünkü sanatın ve kültürün iyileştirici ve şifa veren bir yönü olduğuna inanıyorum" dedi.

03.10.2024 13:08
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(İSTANBUL)- Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali, 5'nci gününde düzenlenen "Edebiyattan Sanata Kardeşliğin İz Düşümü" konulu söyleşiyle devam etti. Söyleşide konuşan Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Mottolarımızdan bir tanesi de Esenyurt'u kültürün ve sanatın başkenti haline getirmek. Çünkü sanatın ve kültürün iyileştirici ve şifa veren bir yönü olduğuna inanıyorum" dedi.

Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali devam ediyor. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı festivalin 5'inci gününde 'Edebiyattan Sanata Kardeşliğin İz Düşümü' başlıklı söyleşi düzenlendi. Söyleşiye, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yanı sıra CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Belediye Başkan yardımcıları, STK'ler ve dernek başkanları katıldı. Edebiyat ve sanat üzerinden kardeşlik temasının işlendiği söyleşide kültürel kimliklerin önemine vurgu yapıldı. Şair Haydar Ergülen'in henüz yayınlanmamış kitabından Cumartesi Anneleri'ne itafen seslendirdiği şiir ise programa katılanların beğenisini topladı.

"Şairler bana göre dünyanın en önemli ustalarıdır"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yazarak üretmenin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Sevgili Şeyhmus Diken, Diyarbakır aşığı biri olarak kentini Türkiye'ye ve dünyaya tanıttı. Bana göre yazmak ölümün elinden bir şeyler kurtarmaktır. Çünkü her şey biter, geriye insanın hikayesi kalır. İranlı şair Füruğ'un çok sevdiğim bir dizesi var. Diyor ki; 'Kuş ölür, sen uçuşu hatırla.' Şeyhmus bu nedenle böyle bir iz bırakarak yürümeye devam ediyor. Sevgili Haydar Ergülen'in ise şiirlerini ve yazılarını uzun zamandan beri okuyorum. O da ülkemizin yetiştirmiş olduğu ender şairlerden bir tanesi. Roman biraz fazlası olan bir eser. Öykü ise daha damıtılmış, fazlası atılmış bir metin. Ancak şiir özün özüdür bana göre. Yani Ahmed Arif'in deyimiyle 'şair, namus işçisidir'. Bizim adımıza içimizi okuyor, duygularımızı dile getiriyor.  O nedenle şairler bana göre dünyanın en önemli ustalarıdır. Şimdi burada iki büyük yazarımız ve şairimiz bulunuyor. Ben onların Esenyurt'un bu kültür ortamını solumasından dolayı çok mutluyum.

"Bugün dünyanın en büyük silahı atom bombası değil, kültürdür"

Biz Esenyurt'ta bir model işliyoruz; bir kanaviçe örer gibi. Bunun için mottolarımız var. Bu mottolardan bir tanesi de Esenyurt'u kültürün ve sanatın başkenti haline getirmek. Bu hedefimizin nedenlerinden bir tanesi tamamen insan odaklıdır. Çünkü sanatın ve kültürün iyileştirici ve şifa verici bir yönü vardır. Sadece ilaçlar, doktorlar şifa vermez. İnsan ruhuna dokunan ve onu iyileştiren en önemli şey yazılarda, çizilerde vardır. Esenyurt kötü yönetildiği için bu şehrin ruhu zehirlenmiş ve çalınmış. Bugüne kadar sadece betona yatırım yapılmış. Yer bizim gök Allah'ın demişler ve binlerce konut yapmışlar. Oysa beton yenmez. Aslolan insandır, insanı merkeze koyabilmektir. O nedenle sanatın böyle bir iyileştirici rolü vardır.

Sanatın ikinci önemli vazifesi de bizim açımızdan çok gerekli. İnsanlarımız çeşitli nedenlerle buraya göç etmişler. Buranın kentsel dinamikleri olmadığı için gelenler ne köylü olmaktan çıkmışlar, ne de kentli olmuşlar. Yani arada kalmışlar. Bunlar aynı zamanda şehircilik açısından çarpık kentleşmeye, insani açıdan ise kentlileşmemeye yol açan bir durumdur. İşte kültür sanat bu insanların dönüşmesini, kentlileşmesini sağlayan bir işleve sahiptir. Yerel yönetimler olarak bu dönüşmeyi sağlamak ise bizim vazifemiz. Bugün dünyanın en büyük silahı atom bombası değil, kültürdür."

"Edebiyatçılar sadece kendi camiasına hitap etmez"

Konuşmasında farklı inanç ve kültürler üzerinden kardeşlik olgusuna ve toplumsal barışın önemine değinen Yazar Şeymus Diken, "Bugün topluma dayatılan resmi ideolojiler üzerine bir okuma yapmanın gerektiğine inanıyorum. Eğer biz bunu yapmazsak, bahsettiğimiz kardeşlik kavramı, kardeşliğimiz soyut kalır. Bu soyut kardeşliği kırabilmek, somuta dönüştürmek için gerçek manada siyasetin, sivil toplum örgütlerinin ve entelektüel camianın böyle toplantılarda bir araya gelmesine ihtiyaç var. İşte bugün Esenyurt'ta Vanlı Ahmet Özer'in Belediye Başkanı olup kardeşliğin tezahürü için mücadelesinin o vesileyle anlamlılığına kıymet biçmek istiyorum" dedi.

Geçmişten günümüze yazar ve şairlerin kimliklerine bakılmadan üretilen eser üzerinden bütünleşen bir kardeşlik kavramı üzerine değerlendirmelerde bulunan şair Haydar Ergülen ise "Son 25 yıldır bu ülkeyi yöneten siyasiler 'biz ülkeye iktidar olduk ancak kültüre iktidar olmadık' gibi bir açıklamada bulundular. Bu benim için resmi ideolojinin de ötesinde yeni bir söylem. Bir ülkenin şairine, yazarına, edebiyatçısına Kürt, Türk, Alevi, Sünni olarak bakamazsınız. Siz o ülkede üretilen edebiyatın sanatın başarısına bakarsınız. Temsili olarak tabi ki herkesin yazarı şairi vardır ama edebiyatçılar sadece kendi camiasına hitap etmez. Yani kültüre sanata iktidar olunmaz. Bu nedenle zorla kardeşlik de olmaz çünkü dünyada her şey gönüllülük esasına dayanıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali'nin 5'inci Gününde 'Edebiyattan Sanata Kardeşliğin İz Düşümü' Söyleşisi - Son Dakika

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