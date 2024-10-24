Esenyurt Meclisi'nde 'Yenidoğan Çetesi' Gündemi

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Esenyurt Belediye Meclisinde, İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasının tutuklu şüphelisi, suç tarihinde Esenyurt Belediye Başkanlığı Sağlık Hizmetlerinde çalışan Renas Kılıç konuşuldu.

???????Esenyurt Belediye Meclisi ekim ayı üçüncü oturumu, Belediye Başkanı Ahmet Özer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, gündem dışı söz alan Esenyurt Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Mustafa Yılmaz, geçen haftalarda herkesin onurlarını yaralayan bir şebekeye operasyon yapıldığını, operasyon detaylarını derin bir üzüntü ile takip ettiklerini söyledi.

Operasyonda, Esenyurt Belediyesinin Sağlık İşleri Müdürlüğünde görev alan bir kişinin isminin geçmesinin bozuk olan ve düzeltmek için uğraştıkları Esenyurt'un imajına zarar verdiğini belirten Yılmaz, "Biz MHP grubu olarak bu şahsın belediye imkanlarını kullanarak bu suça karışıp karışmadığını merak etmekte olup, bu konuda Başkan'ımızın ve belediyemizin bir araştırma yapıp yapmadığına dair Esenyurtlu hemşehrilerimiz ve kamuoyunun aydınlatılmasını rica ederiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ahmet Özer ise "O bizden önce gerçekleşen bir olay, bir dava söz konusu." dedi.

Soruşturmada İstanbul'daki birçok hastanenin adının geçtiğini aktaran Özer, "10 hastanenin bu anlamda ruhsatı iptal oldu. Bu tür olayların sanki tek yeri Esenyurt diye lanse ediliyor. Biz de bundan rahatsızlık duyuyoruz. Hayır Şişli'de de var, Beylikdüzü'nde de var, her yerde var. Sadece Esenyurt'ta olan bir şey değildir bu." değerlendirmesini yaptı.