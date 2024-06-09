Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

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Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşen 10 yaşındaki Efe Çakıroğlu hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

09.06.2024 15:16
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ESENYURT'ta, 4 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 10 yaşındaki Efe Çakıroğlu hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, bugün öğle saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Sarı Papatya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt'ta babası, dedesi ve 5 yaşındaki kardeşiyle birlikte yaşayan 10 yaşındaki Efe Çakıroğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı binanın 4'üncü katındaki kapalı balkondan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 10 yaşındaki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt\'ta 10 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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