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Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Esenyurt'ta parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez, Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada, Yılmaz'ın ailesi ve avukatları da hazır bulundu. Sanığın avukatları, Yılmaz'ın telefon mesaj içeriklerinin suçu tasarladığını gösterdiğini belirtti. Mahkeme, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Esenyurt\'ta 3 çocuk annesi kadını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
02.01.2024 - 17:03,
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ESENYURT'ta parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erdal Dönmez bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Meryem Yılmaz'ın ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"MERYEM YILMAZ 16 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ"

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin avukatı Begüm Osma, "Meryem Yılmaz 16 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştür.Sanık canavarca hisle eylemini gerçekleştirmiştir. Yılmaz'ın telefon mesaj içerikleri de sanığın tasarlayarak üzerine atılı suçu işlediğini göstermektedir. Tüm bu haller dikkate alınarak sanığın nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Dosyanın müşteki avukatı Nilda Baltalı'nın yetkilendirmesiyle duruşmaya katılan avukat Arzu Sena Topuz ise, "Darbe sayısının çokluğu ve vücuttaki isabet yerleri dikkate alındığında sanığın kastının yoğunluğunu göstermektedir. Sanığın tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu. Son sözü sorulan sanık Erdal Dönmez, "Yaptığım suçtan pişmanım" dedi. Mahkeme Erdal Dönmez'in 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

24 Aralık 2021 akşamı Erdal Dönmez, Meryem Yılmaz'ı Esenyurt'ta bulunan Kadir Topbaş Parkı'na görüşmek için çağırdı. Yılmaz ile Dönmez konuşmaya başladıktan bir süre sonra aralarında yaşanan tartışma sırasında Dönmez üzerinde bulunan bıçakla Yılmaz'ı bıçaklamaya başladı. Yılmaz sırt kısmından 9 adet, sol kol kısmından 6 adet ve karın kısmından 1 adet bıçak darbesi alarak hayatını kaybetmişti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Erdal Dönmez'in "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: DHA
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