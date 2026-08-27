Esenyurt'ta 49 Kilo Bakır Kablo Çalan Şüpheliler Kaçtı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 49 Kilo Bakır Kablo Çalan Şüpheliler Kaçtı

Esenyurt\'ta 49 Kilo Bakır Kablo Çalan Şüpheliler Kaçtı
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Esenyurt'ta 3 şüpheli, 20 bin lira değerindeki bakır kabloyu çalıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasında.

ESENYURT'ta kamyonetle gelen 3 şüpheli yaklaşık 49 kilo ağırlığında bakır kablo çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, bakır kabloların piyasa değerinin yaklaşık 20 bin lira olduğu öğrenildi.

Olay 22 Ağustos Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Adile Naşit Bulvarı'nda meydana geldi. İş yerinin bulunduğu noktaya kamyonetle gelen 3 şüpheli aracı başka bir otomobilin yanına park etti. Şüpheliler araç üzerinde bulunan piyasa değeri yaklaşık 20 bin liralık bakır kabloyu kamyonete aldı. 3 şüpheli bu sırada yanlarına yaklaşan bir kişiyi görünce olay yerinden uzaklaştı. Bakır kabloların yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi güvenlik kamera kayıtlarıyla polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 49 Kilo Bakır Kablo Çalan Şüpheliler Kaçtı - Son Dakika

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