Esenyurt\'ta Akrabalarına Ait Oto Tamirhanesini Kundaklayan Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta akrabalarına ait oto tamirhanesini kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki oto tamirhanesinde sabaha karşı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü.
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde boş benzin bidonları buldu.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yangın sırasında tamirhaneden çıkan bir kişinin koşarak uzaklaştığını tespit etti.
Kimliği belirlenen C.D. Başakşehir'de yakalandı.
Şüphelinin olayı, tamirhanenin sahipleri olan akrabalarıyla anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi.
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