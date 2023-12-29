Esenyurt\'ta Eşini Öldüren Kadına 20 Yıl Hapis Cezası

Esenyurt'ta, kendisini aldattığından şüphelendiği eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın, "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapse çarptırıldı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Necibe Yolcu ile taraf avukatları katıldı. Ölen Yılmaz Yolcu'nun ağabeyi Metin Yolcu ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Söz verilen müşteki Metin Yolcu, sanığın, ağabeyini tasarlayarak öldürdüğünü savunarak, cezalandırılmasını istedi.

Sanık Necibe Yolcu ise eşinin kendisini uzun yıllar darbettiğini öne sürerek, "Benim bir suçum günahım yok. Benim neler çektiğimi bilemezsiniz. Ben hak etmediğim şeyleri yaşadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Necibe Yolcu'yu "eşi kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezayı 24 yıla indirdi.

Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki etkisini de dikkate alan heyet, cezayı 20 yıla düşürdü.

Sanık Yolcu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Necibe Yolcu'nun kendisini aldattığından şüphelendiği eşi maktul Yılmaz Yolcu'yu, 26 Şubat'ta arayarak eve çağırdığı belirtiliyordu.

Sanık ile maktulün mutfak içerisinde tartışma yaşadıkları aktarılan iddianamede, olay esnasında maktulün sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldığını iddia eden sanığın eline geçirdiği bıçakla Yılmaz Yolcu'yu öldürdüğü kaydediliyordu.

İddianamede, sanık Necibe Yolcu'nun "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.