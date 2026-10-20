Esenyurt'ta araçla gelenlere uyuşturucu satan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta araçla gelenlere uyuşturucu satan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Esenyurt'ta polisin 19 Ekim'de dron destekli çalışmasında araçlarla gelen kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda 39,43 gram marihuana, 19 bin 115 lira ve 105 dolar ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

ESENYURT'ta polis ekiplerinin dron destekli çalışmalarında araçlarla gelen kişilere uyuşturucu madde sattıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda 39,43 gram marihuana, 19 bin 115 lira ve 105 dolar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. 19 Ekim'de Yeşilkent Mahallesi'nde dron destekli gerçekleştirilen çalışmalarda, bir sokakta bulunan şüphelilerin araçlarla gelen kişilere uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

'ZULA'DAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekiplerin takibinde, uyuşturucu maddelerin sokak içerisindeki bir bölgede gizlendiği ve buradan çıkarılarak araçlardaki kişilere teslim edildiği belirlendi. Durdurulan ilk aracın sürücüsünün üzerinde 5,22 gram marihuana ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı sokakta uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen diğer şüphelilere de müdahale etti. Operasyonda toplam 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve uyuşturucu maddelerin gizlendiği bölgede yapılan aramalarda toplam 39,43 gram marihuana, 4 cep telefonu, 19 bin 115 lira ve 105 dolar ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
EsenyurtGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta araçla gelenlere uyuşturucu satan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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