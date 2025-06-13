Esenyurt\'ta Asayiş ve Narkotik Uygulaması

Esenyurt'ta düzenlenen asayiş ve narkotik uygulamasında 2 ruhsatsız tabancanın yanı sıra 2'si kalem pil, biri anahtarlık şeklinde 3 suikast tabancası ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede eş zamanlı olarak genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik, Asayiş, Özel Harekat şube müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

İlçedeki 55 noktada, 190 ekip ve 791 personelle yapılan uygulamada 8 bin 92 kişi, 2 bin 756 araç, 956 motosiklet sorgulandı, 11 aranan şüpheli, 19 yoklama kaçağı ile 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Uygulamada, 2 ruhsatsız tabancanın yanı sıra 2'si kalem pil ve biri anahtarlık şeklinde 3 suikast tabancası ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca, çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklet muhafaza altına alındı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine uymadığı tespit edilen sürücülere toplamda 835 bin 595 lira ceza kesildi.