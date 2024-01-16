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Esneyurt'ta Banka Şubesinden Para Çeken Kişi Gasp Edildi - Son Dakika
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Esneyurt'ta Banka Şubesinden Para Çeken Kişi Gasp Edildi

Esneyurt'ta banka şubesinden para çeken bir kişi, silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi. Olay, ilçenin en işlek caddelerinden birinde onlarca kişiye rağmen gerçekleşti. Gaspçılar, çekilen paranın yanı sıra mağdura şiddet uygulayarak kaçtı.

16.01.2024 - 20:12,  Güncelleme: 20:14
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Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta banka şubesinden para çeken bir kişi, silahlı 4 kişi tarafından gasbedildi. İlçenin en işlek caddelerinden birinde onlarca kişiye rağmen gerçekleşen gasp çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay, bugün saat 12.55 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cafer Çetin bankadan 1 milyon 900 bin lira çekerek otomobile döndüğü sırada gaspçıların hedefi oldu.

4 kişi, 34 SAU 13 plakalı siyah bir araçla Çetin'in otomobiline yanaşarak çantayı almaya çalıştı. Gaspçılara direnen Çetin, darbedildi. 4 saldırganın yerde sürüklediği Çetin çevredekilerden yardım istedi. Gaspçılardan biri Çetin'e silah çekti. Gaspçılar Çetin'in 482 bin lirasını alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gaspçıların bindiği otomobilin plakasını tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.

Olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Saldırganlar, akan trafiğe rağmen ilçenin en işlek caddesinde gerçekleştirdiği gasp sonrası kaçtı.

Esneyurt\'ta Banka Şubesinden Para Çeken Kişi Gasp Edildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Esneyurt'ta Banka Şubesinden Para Çeken Kişi Gasp Edildi - Son Dakika
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