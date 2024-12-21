Esenyurt'ta Baş Belası İnek Turu

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Esenyurt'ta caddede başıboş dolaşan ineği gören vatandaşlar şaşkınlık, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Sahibinin elinden kaçan inek, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde dolaşmaya başladı.

Şehir gezintisini bir süre iş yerlerinin önünden ve park etmiş araçların arasından sürdüren ineği gören vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla çekim yaptı.

Yürüyüşüne caddede devam eden inek, bu sırada yoldan geçen sürücülere zor anlar yaşattı.