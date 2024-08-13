Esenyurt\'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde büyük bir yangın çıktı. Yangının dumanların kilometrelerce öteden görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bir zincir markete ait depoda çıktı. Çıkan yangının dumanlarını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın nedeniyle bölgeye İstanbul'un birçok noktasından itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının dumanları kilometrelerce öteden görüldü.
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