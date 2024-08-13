Esenyurt\'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı

Güncel

İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde katliama kalkıştı: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde büyük bir yangın çıktı. Yangının dumanların kilometrelerce öteden görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ZİNCİR MARKETİN DEPOSU ALEVLERE TESLİM

Yangın, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bir zincir markete ait depoda çıktı. Çıkan yangının dumanlarını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

DUMANLAR KİLOMETRELERCE ÖTEDEN GÖRÜLDÜ

Yangın nedeniyle bölgeye İstanbul'un birçok noktasından itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının dumanları kilometrelerce öteden görüldü.