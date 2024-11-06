Esenyurt'ta Engelli Parkları ve Alo Zabıta Hatı

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Esenyurt Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Can Aksoy'un başkanlığındaki ilk belediye encümen toplantısında, engelli çocuk parkları yapılması ile "Alo Zabıta" hattı kurularak pazar nizamının sağlanması kararlaştırıldı.

Aksoy'un, belediye encümenin memur üyeleriyle yaptığı toplantıda, vatandaşları ilgilendiren konularda alınacak önlemler konuşuldu.

Toplantıda, engelli çocuk parkları yapılması, pazarlarda dileyen vatandaşın şüphelendiği kilo ölçümlerini yapabileceği tartı aletlerinin yerleştirilmesi, pazar alanlarında kadınların ulaşabileceği sıhhi alanların düzenlenmesi ve "Alo Zabıta" hattı kurularak pazar nizamının sağlanması kararlaştırıldı.