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Esenyurt'ta Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadının Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadının Yargılaması Devam Ediyor

Esenyurt'ta kendisini aldattığından şüphelendiği eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Necibe Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık ifadeleri ve sanığın savunması dinlendi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Esenyurt\'ta Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadının Yargılaması Devam Ediyor
21.12.2023 - 17:35,
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Esenyurt'ta, kendisini aldattığından şüphelendiği eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Necibe Yolcu'nun yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Necibe Yolcu ile avukatı katıldı. Maktul Yılmaz Yolcu'nun ailesi ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanığın kardeşi Fatma Özalp, ablası evlendiğinde çocuk yaşlarda olduğunu ifade ederek, "Annem ve ablamın söylemlerinden ablamın mutsuz bir evliliği olduğunu biliyorum. Ablam İzmir'e yanımıza geldiği zaman mutsuz olduğunu söylerdi. 2018'de Ayvalık'a taşınma kararı aldılar. Eniştem, ablamı ve çocukları dinlenmeleri için İzmir'e yanımıza yolladı. Ablam, Ayvalık'ta yaşayan bir kadınla eniştemin cinsel içerikli mesajlarını yakalamıştı. Bu olaydan sonra tüm ailesine boşanmak istediği haberini verdi." diye konuştu.

Bu olayın ardından eniştesinin kardeşlerinin, babasının yanına gelerek, bir daha böyle bir olay olmayacağına dair söz verdiklerini kaydeden Özalp, ablasının boşanmaktan vazgeçip tekrar İstanbul'a taşındığını anlattı.

Özalp, "Ablamın yanına İstanbul'a gittiğim zamanlar ortamları huzursuzdu. Hiç arkadaşı olmayan ablam, 'Enişten bana izin vermiyor' derdi. Ablam uzun süredir eniştemin bir kadınla olduğunu söylüyordu. 'Artık evliliğimiz çekilmez hale geldi. Kanıt bulup boşanmam gerekiyor' diyordu. Eniştemin mesajlarını yakalamış." dedi.

Sanığın, eşinin kendisini aldatıp aldatmadığını kanıtlamak için aldığı ses kaydının duruşmada dinletilmesi üzerine müşteki avukatı İbrahim Menteşoğlu, "Kayıttaki konuşmanın kiminle yapıldığı belli değil. Bu ses kaydıyla cinayete kapı aralanmaz. Sanık mahkemeyi etkilemeye çalışıyor. Dikkate alınmaması gerekiyor." diye konuştu.

Tanık Hatice Tekin de maktule "abi" dediğini, sadece satın aldığı ev için konuştuğunu, aralarında duygusal bağ olmadığını ve sanığın daha önce kendisini arayarak hakaret ettiğini söyledi.

Sanık Necibe Yolcu ise savunmasında, eşinin Hatice Tekin ile birlikte olduğunu kabul ettiğini öne sürerek, "Yemin ederim bunu senin üzerine kuma getireceğim." dediğini iddia etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Necibe Yolcu ile maktul Yılmaz Yolcu'nun evli oldukları, 26 Şubat 2023'te sanığın kendisini aldattığından şüphelendiği maktulü arayarak eve çağırdığı belirtiliyor.

Sanık ile maktulün mutfakta münakaşa yaşadıkları, maktulün sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldığını iddia eden sanığın, eline geçirdiği bıçakla Yılmaz Yolcu'yu öldürdüğü kaydediliyor.

İddianamede, sanık Necibe Yolcu'nun "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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