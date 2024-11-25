Esenyurt'ta Geri Dönüşüm Çalışmaları Hız Kazanıyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta Geri Dönüşüm Çalışmaları Hız Kazanıyor

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Esenyurt Belediyesi, sürdürülebilir çevre hedefiyle her mahalleye mobil atık getirme merkezi kurarak ambalaj atıklarını geri dönüşüme kazandırıyor. Proje, çevre bilincini artırmayı ve doğal kaynakları korumayı amaçlıyor.

25.11.2024 10:57  Güncelleme: 11:06
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, sürdürülebilir bir çevre için ambalaj atıklarını geri dönüşüme kazandırıyor. Mahallelere yerleştirilen mobil atık getirme merkezlerinde toplanan atıklar, doğaya zarar vermeden dönüştürülerek ekonomiye de katkı sağlanıyor.

Esenyurt'ta gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak, çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak için çalışmalar devam ediyor. Esenyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü "Sıfır Atık Yönetmeliği" kapsamında her mahalleye ambalaj atıkları için Mobil Atık Getirme Merkezi kuruyor. Daha temiz bir çevre ve doğal kaynakları korumayı hedefleyen proje kapsamında; cam, plastik, metal, kompozit, kağıt-karton, ahşap malzemeleri, atık ilaçlar, elektronik atıklar, araba lastikleri, kızartma yağları ve atık piller toplanıyor. Her atık maddenin çöp olmadığı bilinciyle hareket eden ekipler, bu merkezlerde toplanan atıkların, belediyeye ait tesislerde doğaya zarar vermeden geri dönüşümünü sağlıyor.

Çevre dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Belediye, bitkisel atık yağların dönüşümü için başlattığı kampanya ile 5 litre evsel atık yağ biriktiren vatandaşlara, 1 litre deterjan hediye ediyor. Lavaboya dökülmesi durumunda çevre kirliliği oluşturan atık yağlar, evlerden toplanarak geri dönüşüm için şantiyelere götürülüyor. Ekipler, evlere yapılan ziyaretlerde vatandaşlara geri dönüşüm kutuları da hediye ediyor.

Her mahalleye 1 mobil atık merkezi

Her mahalleye bir atık merkezi yerleştireceklerini söyleyen Çevre Mühendisi Selda Şimşir, "Sıfır Atık çalışmaları kapsamında tüm atıkların sürdürülebilir olarak geri kazandırılması, aynı zamanda bunların değerlendirilmesi ve çevresel etkilerin azaltılması amacıyla ambalaj atıkların geri dönüşümünü sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın geri dönüştürülebilir atıkları tek noktada atabilmeleri için mobil atık getirme merkezlerini ilçemizdeki tüm noktalara yerleştiriyoruz. Ayrıca bu atık türlerini belediyemizin Atık Getirme Merkezi'ne de getirebilirler. Dönüştürülebilir çevreci atıklarla ilgili detaylı bilgilendirme için de 444 0 411 numaralı çağrı merkezimizden Sıfır Atık Müdürlüğüne bağlanarak ulaşabilirler" dedi.

Esenyurt\'ta Geri Dönüşüm Çalışmaları Hız Kazanıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Geri Dönüşüm Çalışmaları Hız Kazanıyor - Son Dakika

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