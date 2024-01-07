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Esenyurt'ta İETT otobüsü yön levhasına çarptı: Yaralılar var - Son Dakika
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Esenyurt'ta İETT otobüsü yön levhasına çarptı: Yaralılar var

Esenyurt'ta seyir halinde olan bir İETT otobüsü, yön levhasının direğine çarptı. Kazada otobüsün sürücüsü ve bazı yolcular yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü sıkıştığı yerden çıkarılmak için çalışmalar sürerken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Esenyurt\'ta İETT otobüsü yön levhasına çarptı: Yaralılar var
07.01.2024 - 12:31,
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Esenyurt'ta yön levhası direğine çarpan İETT otobüsünün sürücüsü ile araçtaki bazı yolcular yaralandı.

D-100 kara yolu Edirne istikametine seyir halinde olan 34 KT 9712 plakalı İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkisinde refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.

Kaza nedeniyle otobüsün şoförü araçta sıkışırken, bazı yolcular da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otobüs şoförünün sıkıştığı yerden çıkarılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kazada yaralanan bazı yolcular ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle polis tarafından trafiğe kapatılan yan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: AA
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