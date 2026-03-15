Esenyurt\'ta İftar Çadırında Maneviyat Söyleşisi

Esenyurt Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında kurulan iftar çadırında ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, söyleşi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırında düzenlenen etkinlikler, vatandaşları bir araya getirmeye ve ramazanın manevi atmosferini birlikte yaşatmaya devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında ilahiyatçı Mustafa Karataş, iftarın ardından yaptığı söyleşide maneviyata yönelik konulara değindi.

İnsan, ruh, nefis ve kalp kavramları üzerinden konuşan Karataş, ramazan ayının insanın kendini muhasebe etmesi ve manevi yönünü güçlendirmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Karataş, kalbin arınmasının, nefsi terbiye etmenin ve ruhu beslemenin önemine dikkati çekti. Katılımcılar da söyleşi boyunca merak ettikleri konularla ilgili Karataş'a sorular yöneltti.