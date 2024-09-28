Esenyurt\'ta Kadın Emeği Sergisi Açıldı

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi'nin merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı Kadın Emeği Sergisi açıldı. Açılış kurdelesini kursiyer kadınlarla kesen Başkan Ahmet Özer, "Kadın varsa hayat var. Bir toplum ileri gitmek istiyorsa, iyi bir toplumu inşa etmek istiyorsa işe kadından başlamalı" dedi.

Esenyurtlu kadınların ürettiği el emeği ürünleri sergileyerek kazanca dönüştürebileceği Kadın Emeği Sergisi açıldı. Esenyurt Belediyesi'nin Kadın Sosyal Yaşam Merkezi ve Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim alan kadınların emek emek işlediği ürünler, yeni belediye binasındaki sergi salonunda satışa sunuldu. Serginin açılışını yapan Başkan Özer, örgü, nakış, tel kırma, punch gibi 12 farklı teknikte yapılan ürünleri tek tek inceledi.

Açılışta bir konuşma yapan Başkan Özer, şunları söyledi:

"Kadınlar kentimize değer katıyor"

"Sergimizde resimden örgüye, oymadan dikiş nakış ve takı tasarımına kadar 12 dalda yapılan ürünler yer alıyor. Ben bu hünerlerini ortaya koyan kadın arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Kadın arkadaşlarımız hem kendilerini geliştiriyorlar hem bütçelerine bir katkıda bulunarak, ekonomik özgürlüklerini kazanıyorlar. Aynı zamanda kentimize de değer katıyorlar. Merkezlerimizde özellikle el sanatları, meslek edindirmeyle ilgili çok sayıda kadın arkadaşımız eğitim görüyor. Buradan aldıkları sertifikalarla iş sahibi oluyorlar. Kadınlar bizim mor çizgimizdir. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bir yerde kadın varsa hayat var. Bir toplum ileri gitmek istiyorsa, iyi bir toplumu inşa etmek istiyorsa işe kadından başlamalı. Çünkü kadın hem çocuğun mimarı hem de ailenin yapıcısıdır. Kadın iyi olursa aile iyi olur. Aile iyi olursa şehirler iyi olur. Şehir iyi olursa ülke iyi olur. Dolayısıyla bu anlamda kadınlar ve çocuklarla ilgili çalışmalarımıza aralıksız bir biçimde devam edeceğiz"

Kurslardan aldığı eğitimle emeğini kazanca dönüştürdüğünü belirten Takı Tasarımı kursiyeri Meliha Aksakal, şöyle konuştu:

"Hem sosyalleştim hem de bir gelir kapısı elde ettim"

"Özel boncuklarla, el emeği göz nuru işler yapıyoruz. Kadınların emeği gerçekten çok kıymetli. Bu imkanı bize sunduğu için Belediyemize çok teşekkür ederiz. Bugün, bir yıl boyunca ürettiğimiz ürünleri satma fırsatı sunuldu. Günlük küçük satışlar yapıyoruz ama böyle toplu satışlar hem bütçemize hem de ailemize büyük katkı sağlıyor. Ayrıca gençlere de örnek oluyoruz. Gençlerin de bu işleri yapabileceklerini görmeleri önemli. Ev hanımları için bu tür sosyal projeler gerçekten çok faydalı. Ben de bir ev hanımıyım ve burası sayesinde hem sosyalleştim hem de bir gelir kapısı elde ettim. Aynı zamanda yeni bir meslek öğrendim. Eğitmenlerimiz çok iyi, sadece takı yapmayı öğretmiyorlar, hayatımızı kolaylaştıracak bilgiler de veriyorlar. Bu tür projeler sayesinde yeni arkadaşlıklar edindik, yeni çevrelere girdik. Ev hanımlarına tavsiyem, mutlaka merkezimize başvursunlar ve bu imkanlardan faydalansınlar."

"Aldığım siparişlerle evimizin ekonomisine katkı sağlıyorum"

Kursiyer Reyhan Kaya ise "Eskiden sadece ev hanımıydım ama bu sosyal projeler sayesinde bir kazanç kapısı açıldı. Takı yapmayı bilmiyordum, burada öğrendim. Aldığım siparişlerle ev ekonomisine katkı sağlıyorum. Böyle sergiler düzenleyen, ürünlerimizi satabilmemiz için bize fırsat sunan Esenyurt Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.