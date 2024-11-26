Esenyurt\'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesinin "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlediği seminerde, kadınlar hukuki hakları ve kurumsal hizmetler konusunda bilinçlendirildi.

Esenyurt Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir seminer düzenledi. Belediye'nin Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, kadınlar hukuki hakları konusunda bilgilendirildi. Uzman Psikolog Sevgi Terzioğlu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Gökhan Karaca'nın konuşmacı olarak katıldığı programda, şiddetin türleri, etkileri, şiddete uğrayanların hukuki hakları ve şiddetle mücadelede kurumsal hizmetler konuları ele alındı. Seminerde merak ettikleri sorulara da yanıt bulan kadınlar, programı düzenleyen Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti.