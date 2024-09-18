Esenyurt'ta Kafeye Silahlı Saldırı: 7 Gözaltı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, motosikletli 2 kişinin bir kafeye silahla ateş açmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki bir kafeye 12 Eylül gecesi seyir halindeki bir motosikletten silahla ateş eden şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, olay anına ilişkin görüntülere ulaştı.

Yapılan çalışmalarda olay saatinde, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan uygulamanın tamamlanması sırasında plakasız motosiklette bulunan 2 kişinin polis zırhlı aracının yanından geçerken iş yerine doğru ateş ettikleri belirlendi.

İlçede yapılan operasyonda, kimlikleri belirlenen 7 şüpheli yakalanırken 3 silah ile 17 mermi ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.