Esenyurt'ta Kavga: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

Esenyurt'ta bir kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Talatpaşa Mahallesi'ndeki bir marketin önünde kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Yapılan incelemede, markette kasiyer olarak çalışan E.E.O. ile V.E. arasında kavga yaşandığı ve çevredekilerin müdahil olmasıyla olayın büyüdüğü tespit edildi.

Kavga sırasında E.E.O'nun başından darbe alarak hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığını anlaşıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada V.E. gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.