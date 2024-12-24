Esenyurt\'ta Kayyum Ataması ve Eleştiriler: Siyasi Atamalar Yapıldı

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine atanan kayyum Can Aksoy, 5 başkan yardımcısı 16 müdür ataması yaptı. Aksoy, 4 müdürlüğü kapadı. İBB ve Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Erdinç Aktaş "Kayyum geldikten sonra bir devlet adamı ahlakı ile değil bir siyasetçi gibi davranıyor. Bu süreci tamamen bir siyasetçi aklıyla tamamen bir AKP'li bakış açısıyla yönetiyor" ifadesini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yerine atanan kayyum Can Aksoy, 56 günde 5 başkan yardımcısı 16 müdür ataması yaptı. İBB ve Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Erdinç Aktaş, ANKA Haber Ajansı'na şunları anlattı:

"Bunlar tamamen dışarıdan geliyor"

"Bugün kayyumun 56'ncı günü. 56 gündür Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Silivri zindanlarında tutsak olarak tutuluyor. Kayyum bir devlet adamı ahlakı ile değil, siyasetçi olarak davranıyor. Esenyurt Belediyesi'ne atadıkları birim müdürleri, belediye başkan yardımcıları geçmişte AKP'de siyaset yapmış, AKP'de bulunmuş kişiler. Örneğin bir belediye başkan yardımcısı atamış, ENSAR Vakfı'nda kadın kolları başkanlığı yapmış. AK Parti'de Büyükçekmece Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı yapmış. Yine bir belediye başkan yardımcısı atamış kendisi 2015 yılında AK Parti'de milletvekili adayı olmuş, milletvekili olamayınca memur olmuş. Bunlar dışarıdan geliyor, yine bir belediye başkan yardımcısı atamış kendisi AK Parti'de İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış. Yine bir belediye başkan yardımcısı getirmiş kendisi, Beykoz'da Belediye Başkan Yardımcılığı yapan kişi.

"Ruhsat müdürü AKP Grup Başkanvekili'nin yeğeni"

Birim müdürleri aynı şekilde, bu kayyum devlet adamı ahlakı ile değil, 2019 ve 2024'te Esenyurt'ta kaybetmiş bir belediye başkan adayı olarak devam ediyor. Örneğin bir tane ruhsat müdürü atamış, ruhsat müdürü AKP Grup Başkanvekili'nin yeğeni. Teftiş kurulu müdürü atamış, AKP İlçe Başkanı'nın akrabası. Gençlik ve Spor Müdürü atamış, Bayrampaşa'da Belediye Başkan Yardımcısı... 31 Mart seçimlerinde bir gün önce tweet atıp 'Bizans kaybedecek' diyecek kişi, İletişim Başkanlığı'ndan getirilip basın müdürü olarak atanmış. Destek Hizmetleri Müdürü, Beykoz'da Kültür İşleri Müdürlüğü yapmış. İşletme ve İştirakler Müdürü atanmış Bayrampaşa Belediyesi'nde görev yapmış. Park ve Bahçeler Müdürü, Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelmiş.

"Bu süreci tamamen bir siyasetçi aklıyla tamamen bir AKP'li bakış açısıyla yönetiyor"

Kreş Müdürü dönemin AKP'li belediye başkanı tarafından atanmış. Kütüphane Müdürü o dönemin belediye başkanlığı döneminde müdürlük yapan kişi. Kültür İşleri Müdürü, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden getiriliyor. Özel Kalem Müdürü, Beyoğlu'nun eski İlçe Milli Eğitim Müdürü. Sağlık İşleri Müdürü 2004 ve 2019 yılları arasında Esenyurt'u yöneten Belediye Başkanının memur yaptığı kişi.

Bu kayyum göreve gelince dört müdürlüğü kapatıyor. Yer Hizmetleri Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, İnnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü. Kayyum geldikten sonra bir devlet adamı ahlakı ile değil bir siyasetçi gibi davranıyor. Kendisi programlara AKP'nin ilçe başkanını davet ediyor, AKP'nin meclis üyeleri ile beraber katılıyor, Esenyurt Belediyesi'nin içerisinde AKP'li yöneticileri ile görüşüyor. Bu süreci siyasetçi aklıyla yönetiyor. Esenyurt'un seçilmiş meclis üyeleri olarak 227 bin oy almış bir meclis üyesi olarak, bu sürecin takipçisi olacağız. Kayyumun Esenyurt'ta yaptığı tüm icraatleri tüm yanlışları hem Esenyurt Halkına hem de vicdanlı kamuoyunu takip eden İstanbullulara 86 milyon vatandaşa bu süreci takip edip anlatacağız. İddianame 56 gündür hazırlanmıyor. İddianamesinin hemen hazırlanmasını mahkemeye çıkmasını ve Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in özgürlüğüne kavuşup Esenyurt'a halka hizmet adına görevine gelmesini istiyoruz."