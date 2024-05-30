Esenyurt'ta Kaza: Otomobil Yayaya Çarptı, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kaza: Otomobil Yayaya Çarptı, 3 Kişi Yaralandı

Esenyurt\'ta Kaza: Otomobil Yayaya Çarptı, 3 Kişi Yaralandı

Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, hafif ticari araca çarptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

30.05.2024 02:39
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ESENYURT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, hafif ticari araca vurduktan sonra yolun karşısına geçen Ömer Asaf C.'ye çarptı. Park halindeki bir başka araca da çarpan otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, otomobilin yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 ANG 659 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Asaf C.'ye çarptı. Park halindeki bir araca da çarpan otomobil, Ömer Asaf C.'yi kaldırıma sürükledi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi ile otomobilin çarptığı Ömer Asaf C.(17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini yansıdı. Görüntülerde otomobilin Ömer Asaf C.'ye çarptığı anlar yer alırken, kaza sonrası vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Kaza: Otomobil Yayaya Çarptı, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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