Esenyurt'ta Kin ve Düşmanlık İçeren Söylemlerde Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Kin ve Düşmanlık İçeren Söylemlerde Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

Esenyurt\'ta Kin ve Düşmanlık İçeren Söylemlerde Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan bir sokak röportajında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı ileri sürülen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin halkla tartışma yaşadığı ve Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

03.03.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir sokak röportajında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal medyaya yansıyan bir sokak röportajında kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlattı.

Şüpheli Y.S'nin halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek söylemlerde bulunduğunu, orada bulunanlarla tartışma yaşandığını tespit eden ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı.

Zanlı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan adli işlem başlatıldığı da öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, İstanbul, Gözaltı, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Kin ve Düşmanlık İçeren Söylemlerde Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:51 Polis araya girdi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik
16:14 Esenyurt’ta sokak röportajında gerginlik Esenyurt'ta sokak röportajında gerginlik
15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
14:50 Meteoroloji’den art arda uyarılar Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor Meteoroloji'den art arda uyarılar! Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor
14:32 Gazze’de ateşkes ne zaman Bakan Fidan yanıtladı Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı
15:52 Pakistan’daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti
15:25 Marmara’da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı Marmara'da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
15:10 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu
14:22 Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini “Aptal değilim“ diye savundu Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu
13:45 Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan’da korkunç saldırı 7 sapık kadına tecavüz etti Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan'da korkunç saldırı! 7 sapık kadına tecavüz etti
13:43 İki otomobil birbirine girdi 3 ölü, 2 yaralı İki otomobil birbirine girdi! 3 ölü, 2 yaralı
13:15 Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir
13:04 Karabük’te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti Karabük'te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti
12:41 Ramazan öncesi kafalar karıştı İstanbul’da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor Ramazan öncesi kafalar karıştı! İstanbul'da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor
11:55 Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 17:24:50. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kin ve Düşmanlık İçeren Söylemlerde Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement