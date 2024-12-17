Esenyurt'ta Kış Hazırlığı Tamamlandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kış Hazırlığı Tamamlandı

Esenyurt Belediyesi, kar ve don olaylarına karşı 100 araç ve 850 personelle hizmet verecek.

17.12.2024 17:18
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Esenyurt Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), ilçede başlattığı kar ve don olayları için kışa hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında görev alacak personel toplam 100 araçla belirlenen noktalarda hazır bekleyecek.

Ani kar yağışına karşı yolların kapanma ve buzlanma ihtimalinin önlenmesi için 1500 ton tuz tedarik edildi.

Çalışmalarda 850 kişiden oluşan ekip, 12'si kar küreme aracı olmak üzere 90 iş makinesi, mobil mücadele aracı, 4 ikram aracı ve 6 ambulansla 43 mahallede 24 saat hizmet verecek.

"160 kilometrelik alanda hizmet vereceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 100 araç ve personelle karla mücadele edeceklerini belirtti.

Yaklaşık 1500 ton tuz stokları olduğunu aktaran Aksoy, "160 kilometrelik alanda hizmet vereceğiz. 68 kilometrelik alanda da diğer birimlerle irtibatlı şekilde çalışacağız. Ben de bir işçi çocuğuyum. Babam Karayollarında çalışıyordu. Karda, kışta çalışmanın sıkıntılarını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Olumsuz kış şartlarında herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşların taleplerini belediyenin çağrı merkezine iletebileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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