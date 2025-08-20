Esenyurt'ta Minibüste Uyuşturucu Ele Geçirildi

Esenyurt'ta yolcu minibüsünün vites kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde park halinde bulunan minibüsteki 2 kişiden şüphelenen polis ekipleri, araçta arama yaptı.

Esenyurt- Küçükçekmece hattında sefer yaptığı öğrenilen minibüste, vites kutusuna zulalanan 27 gram marihuana, 2 cep telefonu ve 17 bin 845 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.S. (32) ve Ö.İ'nin (28) emniyetteki işlemleri sürüyor.