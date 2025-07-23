Esenyurt'ta Motosikletli Ateş Açtı

Esenyurt'ta trafikteki tartışma sonrası kurusıkı tabancayla havaya ateş açan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi'nde alçılı ayağıyla motosiklet kullanan K.O. ile aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından kurusıkı tabancayla havaya ateş açan K.O. kaçtı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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