Esenyurt'ta Necmi Kadıoğlu'na Tepki

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Haber: Beril KALELİ-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - 2004-2017 arasında Esenyurt Belediye Başkanlığı yapan AK Parti'li Necmi Kadıoğlu'nun, kayyum operasyonundan sonra bugün Başkan Yardımcısı olarak atanan AK Parti'li Yeşim Aytulum'u ziyaret etmesi tepkiyle karşılandı. CHP'lilerin sürdürdüğü Demokrasi Nöbeti sırasında konuşan CHP'li Meclis Üyesi Erdinç Aktaş, "Bugün her bir Esenyurtlunun kendisine nefretle baktığı, Necmi Kadıoğlu, bugün Esenyurt Belediyesi'ne geldi. Elini kolunu sallayarak gezdi. Bunun bilgisini veriyorum ve kendisini kınıyorum" sözleriyle gelişmeyi duyurdu. Nöbete katılanlar, ziyarete yuhalayarak tepki gösterdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının ardından başlayan Demokrasi Nöbeti devam ederken, Cumhuriyet Meydanı'na tepki çeken bir gelişme yaşandı. Haberi Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li üyesi Erdinç Aktaş duyurdu.

"Necmi Kadıoğlu'nun Esenyurt Belediyesi'ni elini kolunu sallayarak gezmesini kınıyorum"

Aktaş şunları söyledi:

"Normalde bugün Esenyurt Belediye Meclisi'nde olması gerekirken kayyum tarafından yine meclis üyeleri, meclise davet edilmedi. Bizler de grup toplantımızı belediyenin içerisindeki grup odamızda değil, sembolik olarak hem halkımızı bilinçlendirmek, hem de tepki göstermek adına bugün Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günüyle alakalı Cumhuriyet Halk Partimizin ortak basın bildirisini burada okuyacağım. Ama öncesinde bir bilgi vermek istiyorum bugün yaşanan olayla ilgili. Bugün her bir Esenyurtlunun kendisine nefretle baktığı, 2004-2019 arası Esenyurt'u katleden, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, bugün Esenyurt Belediyesinde kayyum tarafından daha önce AKP'de siyaset yapmış Yeşim Aytulum'a hayırlı olsun ziyareti etmek üzere Esenyurt Belediyesi'ne geldi. Elini kolunu sallayarak gezdi. Bunun bilgisini veriyorum ve kendisini kınıyorum."

Aktaş'ın duyurduğu haber meydanda tepkiyle karşılanırken bazıları yuhalayarak protesto etti. 2017 yılında "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek istifa eden Kadıoğlu, Ahmet Özer'e yönelik operasyondan günler önce yaptığı "Esenyurt'a döneceğiz" şeklindeki paylaşım nedeniyle dikkat çekmiş, daha sonra yaptığı açıklamada da paylaşımının Esenyurt'ta yaşanan olayla ilgisinin olmadığını duyurmuştu.

AK Parti'li Aytulum'un Esenyurt'a atanmasına CHP tepki göstermişti

Kayyum operasyonundan sonra AK Parti'li Yeşim Aytulum'un Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmasına, Demokrasi Nöbeti'ne katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da yaptığı açıklamada tepki göstermişti.