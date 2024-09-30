Burası İstanbul! Okul yolunda her gün aynı işkenceyi çekmek zorundalar

Güncel

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Dzeko\'nun pozisyonunda aynı fikirde birleşti

İsrail\'den Nasrallah sonrası bir suikast daha! Hamas\'ın kritik ismi öldürüldü

Mansur Yavaş\'tan adaylıkla ilgili çarpıcı çıkış! İlk defa bu kadar net konuştu

Esenyurt'ta okula giden öğrencilerin çamur içinde kalan bir köprüden korkuluklara tutunarak geçmeye çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OKULA GİTMEK İÇİN ÇAMURLA KAPLI KÖPRÜYÜ KULLANIYORLAR

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava bazı yerlerde hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt ilçesinde bazı yolları su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Piri Reis Mahallesi'nde ise Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu'na giden öğrencilerin kullandığı köprü çamur içinde kaldı. Sabah okula giden öğrenciler, köprüyü kullanırken zor anlar yaşadı.

"ÇOCUKLAR HER SENE AYNI ŞEYİ YAŞIYOR"

Öğrencilerin köprünün korkuluklarına tutunarak ilerlemeye çalıştığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde vatandaş, "Her sene, hep aynı şeyi çocuklar yaşıyor." diyerek, köprüyle ilgilenilmesini istedi. Şikayetlerin ardından Esenyurt Belediyesi ekipleri, köprüyü temizledi.