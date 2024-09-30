Burası İstanbul! Okul yolunda her gün aynı işkenceyi çekmek zorundalar - Son Dakika
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Burası İstanbul! Okul yolunda her gün aynı işkenceyi çekmek zorundalar

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Esenyurt'ta okula giden öğrencilerin çamur içinde kalan bir köprüden korkuluklara tutunarak geçmeye çalışması bir vatandaş tarafından kaydedildi. Vatandaş, "Her sene, hep aynı şeyi çocuklar yaşıyor." diyerek yetkililere sorunun çözülmesi çağrısında bulundu.

30.09.2024 16:16
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Esenyurt'ta okula giden öğrencilerin çamur içinde kalan bir köprüden korkuluklara tutunarak geçmeye çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OKULA GİTMEK İÇİN ÇAMURLA KAPLI KÖPRÜYÜ KULLANIYORLAR

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava bazı yerlerde hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt ilçesinde bazı yolları su basarken, sürücüler zor anlar yaşadı. Piri Reis Mahallesi'nde ise Osman Nuri Bakırcı Ortaokulu'na giden öğrencilerin kullandığı köprü çamur içinde kaldı. Sabah okula giden öğrenciler, köprüyü kullanırken zor anlar yaşadı.

"ÇOCUKLAR HER SENE AYNI ŞEYİ YAŞIYOR"

Öğrencilerin köprünün korkuluklarına tutunarak ilerlemeye çalıştığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde vatandaş, "Her sene, hep aynı şeyi çocuklar yaşıyor." diyerek, köprüyle ilgilenilmesini istedi. Şikayetlerin ardından Esenyurt Belediyesi ekipleri, köprüyü temizledi.

Burası İstanbul! Okul yolunda her gün aynı işkenceyi çekmek zorundalar
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burası İstanbul! Okul yolunda her gün aynı işkenceyi çekmek zorundalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Cihan CANKAYA:
    Özlenen görüntüler .. chp yönetimine hazirlanin iste basa gelsinler üc yil sonra bütün yollar böyle olur . 41 22 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Ekrem’e atsa idiniz 41 22 Yanıtla
  • Murat Sert:
    cahapenin suçu 35 20 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    akp secmenler oy verdiginiz parti ogrencilere bir ögün yemek cok görüyor gelin bunu konusalım önce aynaya bakın sonra yazın 29 26 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    DAHA BUNLAR İYİ GÜNLER HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAKTIYA O SÖZ ÖĞLE DEĞİLMİŞ ( HERŞEY DAHADA BETER OLACAK) 30 22 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    akp doneminde beterini gorduk. 18 27 Yanıtla
  • Sinan K:
    yahu kardeşim esenyurt akp idi yıllarca chp ye yeni geçti daha kaç ay oldu eğer orada ihmal varsa sorumlusu yıllarca yönetenlerdir 26 15 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    esenyurt akapa 10 17 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    akapa 9 17 Yanıtla
  • Ferhat Eserin Karısı:
    Ferhatı gören var mı? Ferhaaaatttttt 21 3 Yanıtla
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