Esenyurt'ta Oto Tamir Dükkanı Benzinle Ateşe Verildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Oto Tamir Dükkanı Benzinle Ateşe Verildi

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Esenyurt'ta bir kişi, tartıştığı akrabalarının oto tamir dükkanını benzin dökerek ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken şüpheli gözaltına alındı.

11.06.2024 19:47
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Baran AKKAYA/İSTANBUL,ESENYURT'ta bir kişi, tartıştığı akrabalarının oto tamir dükkanını benzin dökerek ateşe verdi. İtfaiye ekipleri, içerisinde 8 araç bulunan iş yerindeki yangını kısa sürede söndürürken şüpheli C.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde bulunan bir oto tamir dükkanında, gece saatlerinde yangın meydana geldi. İddiaya göre; C.D. isimli kişi, akrabalarıyla bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sonrasında C.D., akrabalarına ait oto tamir dükkanına gitti. C.D., yanında getirdiği 5 litrelik bidondaki benzini iş yerine dökerek ateşe verdi. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yanan iş yerini ve içerisinde bulunan 8 aracı kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında kimlik bilgileri tespit edilen C.D. Başakşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Alınan ifadeler sonrasında, C.D.'nin akrabaları ile arasında çıkan tartışma sonrasında olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Esenyurt\'ta Oto Tamir Dükkanı Benzinle Ateşe Verildi
Kaynak: DHA

Esenyurt, İtfaiye, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Oto Tamir Dükkanı Benzinle Ateşe Verildi - Son Dakika

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