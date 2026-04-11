Esenyurt'ta Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na Emniyet Binası Planına Tepki
Esenyurt'ta Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na Emniyet Binası Planına Tepki

11.04.2026 17:50
Siyasi partiler ve kent paydaşları, Esenyurt'taki Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na emniyet binası yapılması planına karşı basın açıklaması yaparak, alternatif yerler önerdiklerini ve yeşil alanların korunması gerektiğini vurguladı.

Siyasi partiler ve kent paydaşları, İstanbul Esenyurt'ta Recep Tayyip Erdoğan Parkı'na emniyet binası yapılması planına tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, parkın çocukların koştuğu, gençlerin top oynadığı, kadınların nefes aldığı ve emeklilerin dinlendiği ender bir alan olduğunu belirterek, bu uygulamanın tercih edilemez olduğunu söyledi. Karabat, parkın depremde toplanma alanı olarak kullanılabileceğini, trafiği kilitleyebileceğini ve uyuşturucuyla mücadelede gençlerin sosyalleşmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Emniyetin daha sağlıklı binalarda çalışma hakkı olduğunu kabul eden Karabat, Kent Konseyi, muhtarlar ve siyasi partilerin alternatif yerler önerdiğini, bu önerilere kulak verilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, yeşil alanların korunmasına dikkat çekerek, İBB'nin Ekrem İmamoğlu döneminde yeşil alanları artırdığını, ancak meselenin artık parti meselesi olmadığını, çocukların kuş sesini parklarda duymaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Karabat, muhtarlara iradelerini baskıya teslim etmemeleri çağrısında bulunarak, 15 siyasi partinin yanlarında olduğunu belirtti. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevine dönmesi gerektiğini vurgulayarak, millet iradesinin tecelli etmesi gerektiğini söyledi. Planlama sürecinde atanmış belediye encümeninin rolüne de değinerek, halkın seçilmiş temsilcilerinin göz ardı edildiğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Esenyurt, Güncel, Çevre, Son Dakika

