Esenyurt'ta Sinyal Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Esenyurt'ta Sinyal Tartışması Kavgaya Dönüştü

Esenyurt\'ta Sinyal Tartışması Kavgaya Dönüştü
25.07.2025 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta bir sürücü sinyal tartışması sonrası diğerine saldırarak kaçtı. Burnu kırılan mağdur hastaneye kaldırıldı.

ESENYURT'ta hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Metin Dirlik (40) ile cip sürücüsü arasında sinyal verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cip sürücüsü kendisini uyaran Dirlik'e tekme ve yumrukla saldırdı. Saldırıda burnu kırılan Dirlik bayıldı. Cip sürücüsü ise yanındaki kadını da olay yerinde bırakarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 06 FL 3689 plakalı hafif ticari araç ile seyir halinde olan Metin Dirlik, önünde sinyal vermeden manevra yapan cipin sürücüsünü uyarmak istedi. Dirlik, sürücüye 'Sinyaliniz çalışıyor mu?' şeklinde uyarınca ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, sürücü aracıyla Dirlik'in önünü kesti ve hakaret etti. Hızını alamayan cip sürücüsü, aracından indirdiği Dirlik'e yumrukla saldırdı. Dirlik, aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldığı sırada kafasını da kaldırma çarptı. Çevredekiler, kavgaya müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bu sırada Metin Dirlik'i darbeden sürücü, yanındaki kadını da bırakarak aracıyla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralanan Metin Dirlik ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yaşanan olay saniye saniye çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

YUMRUKLA BAYILTTI, KADINI DA BIRAKIP KAÇTI

Metin Dirlik, "Önümde giden lüks bir cip, seyir halindeyken bir anda duruyor. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi vardı. Yayanın kolunda sakatlık vardı. Cipin sürücüsü yayaya da söylendi. Ardından bir anda durdu sağa geçecek gibi oldu, geçmedi ilerleyerek kaldırıma çıktı. Sürücü bunları yaparken herhangi bir uyarıcı sinyal vermedi. Ben kendisine ne sözlü ne fiziksel herhangi bir saldırıda bulunmadan mesafemi koruyarak gidiyorum. Cipin sürücüsü kaldırımın üzerindeyken bana bakarak 'ne var?' dedi. Ben de kendisine 'Bi baksana çalışıyor mu?' dedim. 'Ne çalışıyor mu? diye karşılık verdi. Sinyaliniz çalışıyor mu? dedim. Sinyalini kontrol ederek 'Çalışıyor, ne oldu' dedi. Ben de kendisine 'Kullansana, bedava bir şey' dedim. Çipte yolcu koltuğunda oturan genç bir kadın vardı. Gururuna yediremediğini düşünüyorum. Bir anda önümü kesti. 'Sen ne diyorsun bana dayılık mı taslıyorsun?' diyerek beni araçtan indirmeye çalışıyor. Bir anda, kendimi koruyamadım bile; sol tarafıma bir tane vurdu, ardından yere yığılarak kafam kaldırma çarptı. Çarpmanın etkisiyle bayılıyorum. Burnum kırılıyor, kafam patlıyor. Beni ambulansla hastaneye kaldırıyorlar. Cipin sürücüsü beni yumrukla bayılttıktan sonra yanındaki kadını da bırakarak aracıyla kaçtı. Şikayetçiyim bu trafik magandasından" dedi.

'BURNU KIRILDI'

Sokakta seyir halindeyken kendini bir anda olayın içinde bulan Erkan Aldı, "Maganda dediğimiz arkadaş, mağdurun önünü kesti. Panelvandaki arkadaş cipteki sürücüye sinyalin yok mu demiş. Çipteki sürücü de o hırsla bir anda aracından inip panelvan araçtaki şoföre hücum etti. İlk darbesiyle burnu kırıldı, ikinci darbesi ile yere yığıldı ve kafası taşa çarptı. Ambulans ve polis geldi olay yerine. Olayın kamera kayıtlarına ulaştık. Cipteki sürücü, panelvanın sürücüsünü darbettikten sonra yanındaki kadını da bırakarak kaçtı. Sürücü kaçtıktan sonra kadın da korktu bir anda toz oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnceleme, Esenyurt, trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Sinyal Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü Eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü
Mourinho’dan sürpriz telefon: Galatasaray’a gitme Fenerbahçe’ye gel Mourinho'dan sürpriz telefon: Galatasaray'a gitme Fenerbahçe'ye gel
Elif Elmas geri dönüyor Elif Elmas geri dönüyor
Suriye’den PKKYPG’ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar
Alman polisinden Gazze’ye destek eylemine müdahale Çok sayıda kişi gözaltında Alman polisinden Gazze'ye destek eylemine müdahale! Çok sayıda kişi gözaltında
Igor Tudor’un gözü Fenerbahçe’nin yıldızında Igor Tudor'un gözü Fenerbahçe'nin yıldızında
Gazze’de ateşkes görüşmelerinde kriz ABD ve İsrail heyetleri geri döndü Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kriz! ABD ve İsrail heyetleri geri döndü
RAMS Başakşehir deplasmanda avantajı kaptı RAMS Başakşehir deplasmanda avantajı kaptı
Trabzonspor, Galatasaray’dan Kazımcan Karataş’ı istiyor Trabzonspor, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı istiyor
Tammy Abraham, Beşiktaş’taki hesabını açtı Tammy Abraham, Beşiktaş'taki hesabını açtı
Tekneyi fark etmeden köprüden atladı Ölümden kıl payı kurtuldu Tekneyi fark etmeden köprüden atladı! Ölümden kıl payı kurtuldu

16:29
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı
Bülent Ersoy alevlerin ortasında kaldı
16:27
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
16:19
Termometreler patlayacak İşte Türkiye’de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
Termometreler patlayacak! İşte Türkiye'de sıcaklık rekorunun kırıldığı il
16:09
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis daha gözaltına alındı
23:44
Arda Turan: Eğer Beşiktaş’ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız
Arda Turan: Eğer Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız
23:42
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEXT Sosyal’e katıldı İlk hoş geldin mesajı eşinden geldi
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEXT Sosyal'e katıldı! İlk hoş geldin mesajı eşinden geldi
23:36
Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi
Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi
22:55
Beşiktaş, Arda Turanlı Shakhtar Donetsk’e karşı tur şansını rövanşa bıraktı
Beşiktaş, Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e karşı tur şansını rövanşa bıraktı
22:50
Beşiktaş’a yeni yıldızından kötü haber Sakatlanarak oyundan çıktı
Beşiktaş'a yeni yıldızından kötü haber! Sakatlanarak oyundan çıktı
22:34
Beşiktaş taraftarından Rashica’ya büyük tepki
Beşiktaş taraftarından Rashica'ya büyük tepki
22:31
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Filistin devletini eylül ayında tanıyacağız
22:27
Yargıtay, 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında verilen beraat kararlarını bozdu
Yargıtay, 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında verilen beraat kararlarını bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 17:01:11. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Sinyal Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.