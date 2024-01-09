 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta Şoförün Ani Manevrası Sonucu Anne ve Çocuk Minibüsten Düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta Şoförün Ani Manevrası Sonucu Anne ve Çocuk Minibüsten Düştü

Esenyurt'ta bir minibüs şoförü, tartıştığı anne ve çocuğunu araç içinde düşürdü. Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi iptal edildi.

Esenyurt\'ta Şoförün Ani Manevrası Sonucu Anne ve Çocuk Minibüsten Düştü
09.01.2024 - 16:09,  Güncelleme: 16:44
Abone Ol

Esenyurt'ta ani manevra yaparak, tartıştığı anne ve çocuğunun minibüs içinde düşmesine yol açan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, 34 TMF 87 plakalı minibüse 2 çocuğuyla binen kadın, aracın yanlış olduğunu anlayınca ücret ödemeden inmek istedi. Bunun üzerine minibüs şoförü E.G. ile kadın arasında tartışma çıktı. Sürücü, kapıları açmayıp bir anda hızlanarak anne ve çocuğunu araç içerisinde düşürdü.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şoför hakkında, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında "kamu güvenliği, insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunulması" maddesinden işlem yaptı.

Araç ruhsatı geçici olarak askıya alınan ve Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edilen sürücüye ayrıca zabıta ekiplerince 2 bin 52 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Esenyurt, Ceza, Şiddet, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Şoförün Ani Manevrası Sonucu Anne ve Çocuk Minibüsten Düştü - Son Dakika


16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46
Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50
Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti

Son Dakika
16:29 Umut Akyürek, Alın Daraltma Ameliyatı Sonrası Son Haliyle Beğeni Topladı
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48 İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 16:46:41. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Şoförün Ani Manevrası Sonucu Anne ve Çocuk Minibüsten Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement