Esenyurt'ta Suçlulara Baskın

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Esenyurt'ta ilçe genelinde eş zamanlı yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün ilçede 17.00-23.00 arasında genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, 6 bin 670 kişinin Genel Bilgi Toplama sisteminde sorgulamasını yaptı, 3 bin 560 araç ile 458 motosiklet de kontrol edildi. Araçlara toplamda 419 bin 376 lira trafik cezası kesildi, 5 araç da trafikten men edildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alınırken 1 kişiye "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 18 kilo 267 gram sıvı ve kristal uyuşturucu madde, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 1 kilo sıvı ve katkı maddesi ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Uygulama sırasında 57 düzensiz göçmen de yakalandı.