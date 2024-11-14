Esenyurt'ta Trafik Kapatan Sürücülere Ceza

Güncel

Esenyurt'ta, asker eğlencesi bahanesiyle sokağı trafiğe kapatan 3 araç sürücüsüne toplam 4 bin 140 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

İncelemelerde, İstiklal Mahallesi'nde yapılan asker eğlencesinde araçlarıyla sokağı trafiğe kapatarak, yüksek sesli cihazlarla çevreye rahatsızlık veren sürücülerin S.Ç, S.A. ve Y.A. olduğu tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 3 sürücüye toplam 4 bin 140 lira idari para cezası uygulandı.