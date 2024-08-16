Esenyurt\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Esenyurt'ta "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulamada 3 şüpheli yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, sokaklarda uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 1.70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 cep telefonu ile 42 bin 723 liraya da el konuldu.

Şüphelilerden D.T. "uyuşturucu madde satmak" suçundan adliyeye sevk edilirken, M.A. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı, yaşı küçük olan M.K. ise ailesine teslim edildi.