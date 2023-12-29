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Esenyurt'ta Yavru Kediye İşkence Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Yavru Kediye İşkence Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ilçesinde bir yavru kedinin işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, B.G'yi gözaltına aldı. Şüpheli, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Esenyurt\'ta Yavru Kediye İşkence Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
29.12.2023 - 14:25,
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Esenyurt'ta, yavru kediyi işkence ederek öldürdüğü belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir yavru kedinin işkence edilerek öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Görüntülerde yer alan şüphelinin kimliğini tespit eden polis ekipleri, B.G'yi (16) 28 Aralık'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Şüpheli B.G, hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu" hükümlerince adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Esenyurt, Hayvan Hakları, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Yavru Kediye İşkence Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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