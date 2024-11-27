Esenyurt'ta Yeni Dönem Mesleki Eğitim Kursları Başladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Yeni Dönem Mesleki Eğitim Kursları Başladı

Esenyurt Belediyesi, EMEĞİM ile yeni dönem mesleki eğitimlerine başladı. 30 farklı branşta verilen eğitimlerle kursiyerler, MEB onaylı sertifika alarak iş sahibi olma şansı yakalıyor.

27.11.2024 12:29
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi'nin vatandaşları hem meslek hem de iş sahibi yapmak amacıyla hayata geçirdiği Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi'nde (EMEĞİM) yeni dönem eğitimleri başladı.

Yeni dönem eğitimlerinin başladığı EMEĞİM kursiyerleri; Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım, Kalıcı Makyaj, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri, Google Reklamcılığı, Dijital Pazarlama, Photoshop, E-Ticaret Yönetimi, Arıcılık, Saç ve Sakal Kesimi, Pastacı Çıraklığı, Gelinlik Dikimi ve Cilt Bakımı gibi 30 farklı branşta kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Usta öğretici belgesi veriliyor

Her meslek dalı için farklı eğitim sürelerinin belirlendiği mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere istihdam fırsatı da sunuluyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler hem MEB onaylı sertifika alarak usta öğretici olma hakkı kazanıyor hem de Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) tarafından uygun kadrolarda istihdam ediliyor.

"Öğrencilerimize iş imkanı sağlıyoruz"

Kursiyerlerin, eğitimlerden sonra kendi iş yerlerini açtıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Cilt Bakım Eğitmeni Azra Ünallı, "Kursumuzda cilt bakımına dair bütün işlemleri öğretiyoruz. Kursiyerlerimiz herhangi bir yerde çalışmaya başladıkları zaman ya da iş yeri açtıklarında müşterilere her türlü işlemi yapabilecek seviyeye ulaşıyorlar. Eğitimden sonra öğrencilerimize iş imkanı da sağlıyoruz. Öğrencilerim buradan çok memnun. Çünkü kursumuzda eğitim alan kimi öğrenciler kendilerine iş yeri açtı, kimisi güzellik uzmanı oldu. Herkesi bu kurslarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

"Meslek öğrenmek için buraya geldim"

Güçlü bir kadın olmak için kursa katıldığını söyleyen Kübra Çelikten, "Kursa başvurduğumda böyle büyük bir merkez olduğundan haberim yoktu. Buradaki yetkili arkadaşlar bizimle çok güzel ilgilendiler. Kuaförlük eğitimi görüyorum. Kadın olarak kuaförlüğe her zaman ilgim oldu. Hem kendi öz bakımımı yapmak için hem de meslek öğrenmek için buraya geldim. Buraya aileler çocuklarını da getirebiliyorlar. Böyle bir kolaylık sağlanmış. Öğretmenimiz de çocuklarımızla ilgileniyor, bizler de rahatlıkla meslek öğrenebiliyoruz. Burada arkadaşlarımızla saça dair her şeyi de öğreniyoruz. Saç boyama, kesme, fön gibi daha buna benzer bir sürü işlemi öğreniyoruz. Bize sağladığı bu hizmetlerden dolayı Esenyurt Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.

"Kurslarımız çok eğlenceli geçiyor"

Cilt bakım kursiyeri Sara Nabo ise "Hayalim güzellik uzmanı olarak kendime bir dükkan açmak. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Bu kursu bitirdikten sonra, kuaförlük kursuna da katılacağım ve kendimi daha fazla geliştireceğim. Hocamızla da çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bizimle çok ilgileniyorlar. Kurslarımız da çok eğlenceli geçiyor. Buradan hem hocama hem de Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Yeni Dönem Mesleki Eğitim Kursları Başladı - Son Dakika

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