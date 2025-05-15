Esila Ayık ve İki Öğrenci İlk Duruşmada Tahliye Edildi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Kadıköy'deki Gençlik Dayanışma Konseri'nde "Diktatör Erdoğan" yazılı döviz taşıdıkları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan Anadolu 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın tahliye edildi.

8 Nisan'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen "Gençlik Dayanışma Konseri"nde "Diktatör Erdoğan" yazılı döviz taşıdıkları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan 3 öğrencinin ilk duruşması bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesi 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme salonun küçük olması gerekçesiyle izleyici alımı sınırlandırıldı. Duruşma cezaevindeki sanıkların geç getirilmesi nedeniyle iki buçuk saat gecikmeli başladı.

Esila'nın savunması ile başlandı

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanan gençlerin duruşması kimlik tespiti ile başladı. İlk olarak Esila Ayık dinlendi. Ayık, "Gösteriden ziyade dayanışma konseriydi. Belçika'da fotoğrafçılık öğrencisiyim. Bu konsere de fotoğraf çekmek amacıyla gittim. Konserdeki heyecanla benim de bir fotoğrafım olmasını istedim. Oradan bulduğum bir dövizi aldım. Fotoğraf çektirdim" dedi. Bunun üzerine yargıç, "Elinize aldığınız şeye ne yazıyor burada diye bakmadınız mı? Sonuçta çocuk değilsiniz. Üniversite öğrencisisiniz. Başkasının neden fotoğrafınızı çekmesine izin verdiniz?" sorusunu yöneltti.

Esila ise, "Birinden fotoğrafımı çekmesini istedim. Dövizi aldığım kişiyi tanımıyorum. Elimde 5 dakika bile durmadı. Suç olduğunu bilsen böyle bir şey yapmazdım. Üniversitede öğrenciyim. Sınavlarıma giremedim. Böbrek ve kalp rahatsızlığım var. Cezaevi koşulları hastalığım için uygun değildir." yanıtını verdi.

"Diktatör kelimesinin suç oluşturduğunu bilmiyordum"

Esila'nın ardından savunmasını yapan üniversite öğrencisi Arda Öğüşlü, "Oraya konser amacıyla gittim. Arkadaşım Mehmet Efe ile orada buluştuk. Okuldan gelen başka bir tanıdığım Yağız adlı kişi pankartı hazırlamış, tutmamız için bize vermişti. Döviz tutanlara insanlar ilgi gösteriyor diye elime aldım." dedi. Pankarta bakıp bakmadığını soran yargıca, "Diktatör kelimesinin suç oluşturduğunu bilmiyordum. Dövizi tekrar arkadaşıma verdikten sonra alandan hemen ayrıldım. Kalabalık ve sesten rahatsız oldum. Gösteriler başlayacaktı. Gece polisin evime gelmesiyle gözaltına alındım. Öğrenciyim, ekim ayının sonlarına doğru annem ve babam boşandı. Psikolojik tedavi gördüm, ilaç kullandım. Ona rağmen çok sevdiğim bir bölümü okuduğum için başarılı bir öğrenciyim" yanıtını verdi.

Ardından yargıç, o gün yüzünün neden kapalı olduğunu sordu. Arda'nın yanıtı, "Güneş gözümü rahatsız ettiği için gözlük taktım. Hava 8 derece ve rüzgarlıydı. Yüzümü de o yüzden kapattım. Rüzgar yokken çıkarıyordum. Sınavlarıma giremedim. Psikolojik tedavim devam ediyor. İlaçlarımı alamıyorum. İlaçlarımı tam zamanında kullanmam gerekiyor. Çok sevdiğim bir bölüm okuyorum. Bu bölümde kendimi geliştirerek ülkemizi temsil etmek. Tahliye kararı verirseniz en azından finallerime girerim. Vizelere giremedim." şeklinde oldu.

"Ortalamam üçün altına düşerse bursum kesilecek, KYK yurdundan çıkarılacağım"

Son olarak ise tutuklu öğrenci Mehmet Efe Erdoğan'ın savunmasına geçildi. Erdoğan savunmasında şunları söyledi:

"O gün oraya konser olduğu için gitmiştim. Oradaki kargaşada elime bir pankart geçti. Pankarta bakmadım. Çok kalabalıktı etraf. İnternetten okuduğum bir haberde cumhurbaşkanına 'diktatör' deyip beraat eden bir ünlü görmüştüm. Bunu söylemenin suç oluşturduğunu bilmiyordum. Bir suç kastım olsaydı da suçlu değil ifade özgürlüğünü kullanan biri olacaktım. Ben de burslu okuyorum. Not ortalamam yüksek. Ortalamam üçün altına düşerse bursum kesilecek, KYK yurdundan çıkarılacağım.

"Cezaevi koşulları bana uygun değil. Alerjim var."

Kollarındaki kırmızılıkları göstererek savunmasına devam eden Mehmet Efe, "Vücudumda kırmızılıklar var. Endişe ediyorum bundan dolayı. Alerjik astım hastasıyım, tedavim yapılmadı." dedi.

Erdoğan'ın avukatı: Müvekkilimin şeref, onur ve saygınlığını zedelemiştir, şikayetçiyiz

Sanıkların savunmasının ardından söz verilen müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Sümeyye Nur Yaman ise, "Sanıkların suça konu eylemi müvekkilimin şeref, onur ve saygınlığını zedelemiştir sanıklardan şikayetçiyiz." dedi.

Daha sonra gerekçe göstermeden mütalaasına veren iddia makamı, sanıkların tutukluklarının devamını istedi. Öğrenciler mütalaaya karşı savunmalarını tekrarladı. 15 dakika aranın ardından kararı açıklayan mahkeme, her üç öğrencinin de adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın tahliyesine karar verdi. Duruşma, 19 Aralık 2025 tarihine ertelendi.

(SON)