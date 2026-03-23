5 çocuk annesi kadın, eşini bıçaklayarak öldürdü

23.03.2026 08:59
Muş'ta Yeliz B., eşi Seyithan B.'yi tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Soruşturma devam ediyor.

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde 5 çocuk annesi Yeliz B. (38), tartıştığı eşi Seyithan B.'yi (45) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde meydana geldi. Yeliz B. ile eşi Seyithan B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Tartışma sırasında Yeliz B., eline geçirdiği bıçakla eşi Seyithan B.'yi sol göğüs bölgesinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Seyithan B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, cinayet şüphelisi Yeliz B.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cinayet, Hasköy, Güncel, Çocuk, Muş, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 20040951 20040951:
    5 çocuğu olan anne mi eşini öldürdü yoksa eşi,i 5 çocuklu anneyi mi öldürdü..bu Türkçe çok yetersiz bir dil.. 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
