5 çocuk annesi kadın, eşini bıçaklayarak öldürdü

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde 5 çocuk annesi Yeliz B. (38), tartıştığı eşi Seyithan B.'yi (45) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde meydana geldi. Yeliz B. ile eşi Seyithan B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Tartışma sırasında Yeliz B., eline geçirdiği bıçakla eşi Seyithan B.'yi sol göğüs bölgesinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Seyithan B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, cinayet şüphelisi Yeliz B.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.