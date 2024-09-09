Şehit Askere Bir Müsait Memnuniyet - Son Dakika
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Şehit Askere Bir Müsait Memnuniyet

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şehit haberini aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye götürülen Gizem, 8 aylık hamileliği sırasında erkek bebek dünyaya getirdi. Aile yakını, şehidin evladının sağlıklı doğmasına sevindiklerini ifade etti.

09.09.2024 11:19
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Şehit olduğu gün baba oldu

Eşinin şehit haberini alan Büyükçaylı kaldırıldığı hastanede doğum yaptı

BALIKESİR - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit olan 4 askerden biri olan Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı, Balıkesir'de doğum yaptı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş şehit oldu. Ispartalı Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı ise doğum hazırlığı nedeniyle Balıkesir'deki baba evinde bulunuyordu.

Eşinin şehit olduğu haberini alan Gizem Büyükçaylı, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil servisine kaldırılan Büyükçaylı, sezaryen ile doğuma alındı. 8 aylık hamile olan Gizem Büyükçaylı, erkek bebek dünyaya getirdi. Büyükçaylı'nın servisteki kontrolleri devam ediyor. Gizem Büyükçaylı'nın Karesi ilçesi Sakarya Mahallesinde bulunan baba evine de Türk bayrağı asıldı.

Aile yakınlarından İbrahim Bilgin, "Akşam şehit haberini alınca çok üzüldük. Eşinin hamile olduğunu, hastaneye kaldırıldığını duyunca hastaneye geldik. Şehidimizin Mehmet'i sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Allah şehidimize cennet makamı nasip eylesin. Evladına hayırlı ömürler nasip eylesin" şeklinde konuştu.

Şehit Askere Bir Müsait Memnuniyet
Kaynak: İHA

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